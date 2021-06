Covid, cinque nuovi positivi in Valle d'Aosta

Sono cinque i nuovi positivi al Covid emersi in Valle d'Aosta in 24 ore, a fronte di 154 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 12, portando i casi positivi attuali a 160. Salgono da cinque a sei i ricoverati nell'ospedale Parini di Aosta, dove la rianimazione resta Covid free. Non sono stati registrati altri decessi (il numero totale dall'inizio della pandemia resta 472). Calano da 162 a 154 le persone in isolamento domiciliare.

I dati sulla giornata di venerdì 4 giugno emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.