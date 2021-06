Giovani: nasce ad Aosta la 'Foresta dei desideri'

"C'è un luogo, ad Aosta, dove spuntano strani alberi. Piccoli, ma molto particolari, nel prato adiacente alla Torre del Lebbroso. Se si osserva con attenzione si possono vedere anche tanti foglietti appesi: sono i desideri dei ragazzi che hanno partecipato al concorso "La foresta dei desideri", indetto dall'associazione Opera Omnia Onlus".

All'iniziativa hanno partecipato i ragazzi delle classi prime del Liceo artistico di Aosta, la cooperativa scolastica Fiocchi di Cotone dell'Isiltep di Verrès e due giovani di Hône.

"Grazie ai ragazzi - scrivono in una nota le referenti di Opera Omnia - abbiamo così potuto veder prendere vita uno dei nostri sogni: un luogo che dà spazio alla natura e alle persone, che ascolta le voci di tutti e che con empatia e sensibilità lascia ai giovani esprimere le loro emozioni e condividere con noi adulti i loro sogni, le loro paure le loro aspettative. La nostra "rivoluzione gentile" continua e per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro prato".

L'invito è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche per svolgere le loro attività all'aperto, mentre per tutti i fine settimana di giugno l'area sarà aperta a tutti i bambini e i ragazzi accompagnati. L'accesso è libero. Sono anche previste delle attività per i bambini dai 3 ai 6 anni organizzate da volontari.