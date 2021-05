Giornalisti: Asva in piazza ad Aosta il primo giugno

"Per la dignità del lavoro, per la tutela degli enti della categoria, per il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione completa e plurale": sono le motivazioni per le quali l'Associazione stampa valdostana scenderà in piazza ad Aosta martedì primo giugno alle 11,30.

È previsto un presidio in piazza Chanoux, organizzato dall'Asva con il sostegno dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, del cdr della Tgr e dell'Usigrai. Durante la manifestazione ci sarà un collegamento con le altre piazze d'Italia tramite i social della Fnsi. Alle 12, una delegazione incontrerà a Palazzo regionale il presidente della Regione, Erik Lavevaz, che in Valle svolge anche funzioni prefettizie, a cui sarà consegnato il documento intitolato "Un patto con le istituzioni per il futuro dell'informazione".

"La battaglia del sindacato prosegue - si legge in una nota - con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sulle condizioni di lavoro dei cronisti e delle croniste italiane, perché il governo riconosca il ruolo dell'informazione anche con provvedimenti concreti a tutela della dignità, dei diritti e delle tutele degli operatori del settore. In una fase di ripartenza e di grande incertezza, il ruolo dell'informazione va riconosciuto dalle istituzioni".