Montagna, presentata la prima SkyClimb Mezzalama

La Fondazione Mezzalama ha organizzato la prima edizione di una gara di skyrunning e alpinismo, quindi senza sci, la 'SkyClimb Mezzalama by Dynafit'.

Le squadre, ciascuna di due atleti, partiranno sabato 28 agosto prossimo dalla frazione di Saint Jacques (Ayas) e dovranno arrivare sino ai 4.226 metri di quota della vetta del Castore.

Il tracciato, impegnativo, severo e molto tecnico, misura 25 chilometri con un dislivello complessivo di oltre 5.000 metri.

La gara è stata organizzata dopo che il Trofeo Mezzalama 2021, previsto lo scorso aprile, era stato annullato a causa della pandemia da Covid-19.

"La caratteristica principale della SkyClimb Mezzalama - ha spiegato la guida alpina Adriano Favre - sarà quella che le squadre si dovranno confrontare con un terreno alpinistico e in alta quota. Si dovrà affrontare quella parere Ovest del Castore che tutti conoscono per le immagini del Trofeo Mezzalama dove le pattuglie salivano ramponi ai piedi e sci nello zaino".

Per questa prima edizione il numero massimo di squadre ammesse sarà di 80, come succede per il Trofeo Mezzalama. I curricula degli atleti saranno esaminati da Adriano Favre tenendo conto anche dei punti Itra e dei piazzamenti nelle prestigiose competizioni de La Grande Course.