Mostre, a Bard la storia del paese in 75 anni immagini ANSA

La storia di un Paese, con i suoi pregi, i suoi difetti e le sue contraddizioni, raccolta nelle immagini che raccontano i 75 anni di attività dell'ANSA, la principale agenzia di stampa italiana. Fotografie che si trasformano in un progetto espositivo, dal titolo 'C'era una svolta. Come siamo cambiati e come è cambiata l'Italia', la cui anteprima è al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, negli spazi dell'Opera Mortai, dal 28 maggio sino al 31 agosto.

"Il titolo della mostra - si legge nella presentazione - sottolinea, nel rincorrersi di fatti ed eventi, l'evoluzione dell'Italia e delle mutazioni che lo hanno reso uno dei Paesi più ricchi e sviluppati del mondo".

Tra i milioni di scatti che compongono l'immenso archivio di ANSA, memoria storica della nazione, sono stati selezionati quelli più significativi che testimoniano le tappe di questi cambiamenti nella vita di ogni giorno: dalla politica alla religione, dal lavoro al costume. E poi i viaggi e le vacanze, lo spettacolo e la televisione, i giovani di ieri e di oggi sino ad arrivare agli strumenti che hanno rivoluzionato le nostre vite, come l'avvento del cellulare e il boom dei selfie, nuovo modo di raccontare sé stessi e la realtà che ci circonda.

L'esposizione è composta da tredici sezioni, affiancate da uno sguardo alla pandemia che nel 2020 ha stravolto la vita in ogni parte del mondo.