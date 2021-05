Vaccini: classi '72 e '73 possono prenotare in farmacia

Si aprono oggi le prenotazioni dei vaccini anti covid Moderna per i valdostani nati nel 1972 e nel 1973 che saranno effettuati gratuitamente nelle farmacie convenzionate. Saranno somministrati tra la fine della settimana in corso e il 30 giugno prossimo.

L'Azienda Usl raccomanda di scegliere, per motivi organizzativi, la farmacia più vicina al proprio domicilio. I domiciliati ad Aosta, vista l'adesione di una sola farmacia cittadina, potranno verificare la disponibilità anche delle farmacie aderenti dei comuni limitrofi.

La seconda dose del vaccino Moderna verrà prenotato e somministrato a distanza di 28 - 42 giorni, nella medesima farmacia che ha eseguito la prima dose.