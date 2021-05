Covid: 10 nuovi casi positivi e un morto in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso a causa del Covid-19 e sono stati rilevati 10 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta su 159 persone sottoposte a tampone.

Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 467.

E' quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. Il numero di contagiati scende a 472, 44 in meno di ieri. I ricoverati all'ospedale Parini sono attualmente 29 di cui cinque in terapia intensiva. I guariti sono 53.