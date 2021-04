Presidente Vda, riduzione contagio con sforzi di tutti

"La classificazione in zona arancione testimonia ancora una volta che gli sforzi della popolazione, insieme al lavoro fatto dall'amministrazione regionale e da tutto il tessuto istituzionale, ci stanno portando a una progressiva riduzione dei contagi. Occorre però mantenere alta l'attenzione: la situazione è ancora molto delicata e richiede l'impegno di tutti a rispettare le indicazioni e a comportarsi in maniera responsabile". Così il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, commenta il ritorno della regione alpina in zona arancione nell'ambito dell'emergenza Covid.