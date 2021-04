Ferrovie: tratta Aosta-Ivrea sarà chiusa per lavori

La tratta ferroviaria tra Ivrea e Aosta sarà chiusa al traffico dal 14 giugno all'11 luglio per "interventi di potenziamento infrastrutturale" con un servizio sostitutivo di autobus. Lo riferisce oggi, in una nota, Rete Ferroviaria Italiana.

Gli interventi, già presentati alla Regione Valle d'Aosta e ai sindacati, riguardano un upgrading tecnologico che migliorerà i sistemi automatici presenti sulla linea a supporto della circolazione, la demolizione e ricostruzione delle travate metalliche di tre ponti, sostituiti 11 scambi in varie località della tratta, il rinnovo di dieci chilometri di linea con la sostituzione di binari e traversine oltre all'eliminazione di tre passaggi e livello in Comune di Strambino e la manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione nelle stazioni di Hone Bard e Verres.

Dal 12 luglio la circolazione ferroviaria riprenderà con alcuni necessari rallentamenti che avranno la durata di sette giorni.