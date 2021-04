Minelli, preoccupazione per inevitabili disagi ferrovia Vda

"Preoccupazione e rammarico per gli inevitabili disagi che questa interruzione creerà agli utenti" è espressa dall'assessora regionale ai trasporti della Valle d'Aosta, Chiara Minelli, dopo l'annuncio di Rfi dell'interruzione per lavori della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea dal 14 giugno all'11 luglio. Minelli auspica che "entrambi i gestori ferroviari, Rfi e Trenitalia, mettano in atto efficaci azioni mirate a garantire la mobilità dei viaggiatori ed evitare assembramenti sui mezzi e nelle stazioni".

L'assessora sottolinea inoltre che "gli annunciati lavori che Rfi effettuerà a suo carico per potenziare la linea ferroviaria Ivrea-Aosta per un investimento complessivo di 11 milioni di euro con un'interruzione della linea dal 14 giugno al 11 luglio, sono opere importanti che dovranno migliorare la regolarità e l'affidabilità del servizio".