Covid: Montagnani, segnali di appiattimento curva contagi in Vda

"I segni sono quelli di un appiattimento della curva" dei contagi in Valle d'Aosta (48 nell'ultimo bollettino giornaliero), un andamento "che però va confermato dall'analisi di tutti i dati della settimana". Lo spiega all'ANSA il dottor Luca Montagnani, coordinatore sanitario per l'emergenza Covid-19. Per essere certi di aver raggiunto il 'plateau' occorre quindi attendere e vedere "se si mantengono questi dati e se poi iniziano a scendere".

Continuano invece ad aumentare in area ospedaliera i ricoveri (80 in base all'ultimo bollettino, di cui 12 in terapia intensiva). Il loro numero, ricorda Montagnani in base a quanto accaduto nelle due passate 'ondate' dell'epidemia, "rimane elevato per circa una o due settimana dopo la discesa dei contagi".

Attualmente sono una decina all'ospedale Parini i posti liberi per pazienti Covid positivi. C'è poi una seconda ala del reparto di Chirurgia, dove è stato allestito il Covid 3, che all'occorrenza può essere aperta e offrire altri 14 posti.