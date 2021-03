Ambiente: Regione Vda aderisce a M'illumino di meno

L'invito ai dipendenti ad "adottare, ogni giorno, anche sul luogo di lavoro, azioni improntate al risparmio energetico, al fine di abbassare le emissioni per migliorare la qualità dell'aria e di ridurre le emissioni climalteranti in atmosfera, considerate dal mondo scientifico responsabili dell'accelerazione del riscaldamento globale". E' il messaggio che la Regione Valle d'Aosta promuove oggi in occasione della Giornata mondiale del risparmio energetico, aderendo alla campagna 'M'illumino di meno', promossa dal programma di Radio2 Caterpillar.

L'edizione 2021 è dedicata al 'Salto di Specie', inteso come cambio dei comportamenti di ogni cittadino con l'obiettivo di rendere sostenibili gli stili di vita, rispettosi del fragile equilibrio su cui si regge il rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda.