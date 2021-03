Dl sostegni: Lavevaz (Vda), non ci sono risposte attese

"La risposta arrivata dal governo non era quella che ci aspettavamo, in particolare le risposte per le popolazioni di montagna, per il mondo della montagna, in generale non sono le riposte che speravamo". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, oggi in Consiglio regionale sul Decreto sostegni. "Questo richiede un lavoro più puntuale se possibile rapido e incisivo per dare con le misure regionali", ha aggiunto Lavevaz, anticipando che la Regione metterà a disposizione per i ristori regionali più di 50 milioni di euro "per le attività e i professionisti".