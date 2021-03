Dl Sostegni: Rini, cambio di passo del governo

"Soddisfazione per il cambio di passo operato dal nuovo Governo, considerati lo slancio impresso alla campagna vaccinale e le maggiori sensibilità e attenzione rivolte alla montagna e alla Valle d'Aosta, a dimostrazione di come l'interlocuzione promossa con i nostri rappresentanti a Roma stia producendo risultati importanti". E' quanto Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, ha espresso a Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e capo delegazione di Forza Italia nel Governo Draghi, in un incontro svoltosi a Roma.

"Avere previsto nel DL Sostegni un fondo ad hoc da 700 milioni di euro per misure di aiuto rivolte al 'sistema montagna', cifra a cui andranno a sommarsi gli indennizzi destinati a ogni altra attività economica, anche turistica, e ai lavoratori stagionali del comparto, - ha aggiunto Rini - costituisce un primo passo nella direzione giusta, a cui dovranno seguirne necessariamente altri, attraverso ulteriori scostamenti di bilancio, politiche fiscali per gli investimenti e la definizione di modalità idonee a garantire una ripartizione delle risorse sui territori che sia il più equa possibile, tenendo conto degli oneri elevati che comporta l'erogazione di servizi nelle zone montane".

"Una serie di interventi che il ministro Gelmini mi ha assicurato essere in agenda, così come mi ha comunicato in tempo reale l'arrivo ad Aosta di un buon numero di dosi supplementari di vaccini, elemento fondamentale per proseguire spediti verso l'immunizzazione della popolazione", conclude Rini.