Ouvrage sur Jovençan de César Perrin remporte Prix René Willien

L'ouvrage 'Jovençan. Histoire, vie et culture sur les bords de la Doire' de Joseph-César Perrin a remporté le premier prix de la XXVIe édition du Prix littéraire René Willien pour les années 2020 et 2021, organisée dans le cadre des Journées de la francophonie. Cette monographie exemplaire restitue la complexité de la réalité, en replaçant la petite histoire dans le cadre de la grande histoire. La haute qualité de la recherche est encore rehaussée par la somptueuse présentation graphique de ce bel ouvrage.

Le deuxième prix couronne la Commune de Torgnon pour l'ouvrage 'Petit Monde. Un autre monde. Il museo etnografico di Torgnon.

Le musée ethnographique de Torgnon', de Luisa Perotto. La qualité de cette recherche ethnographique détaillée et la remarquable présentation graphique de cet ouvrage, qui est le fruit d'un long travail d'enquête, ont abouti à la présentation d'un volume qui constitue l'indispensable complément d'un projet muséal du plus haut intérêt.

Le troisième prix a été décerné ex-æquo à la Commune d'Avise pour l'ouvrage 'Hic sunt leones. Arte e architettura ad Avise dal Medioevo all'Ottocento' de Sandra Barberi et à la Tipografia Valdostana pour l'ouvrage 'L'école de filage des dames chartreusines de Mélan en Faucigny e altri momenti di storia dell'istruzione del Ducato d'Aosta nel Sei e Settecento' de Federica Pession.

Pour ce qui est des mentions spéciales, le jury, reconnaissant en particulier la qualité des travaux présentés au concours, a voulu signaler les ouvrages La Vallée d'Aoste en Amérique. La Valdôtaine, Société de Secours Mutuel de New York de Stefania Roullet et Carlo A. Rossi, projet de l'A.V.A.S., Tipografia Duc ; Atlas des patois valdôtains APV/1 - Le lait et les activités laitières, sous la direction de Saverio Favre et de Gianmario Raimondi, Le Château Edizioni.