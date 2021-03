Ludopatia: Lavevaz, nuova norma ha bisogno analisi maggiore

"La norma legata all'azzardopatia ha bisogno di un confronto più articolato e di un tempo di analisi maggiore: questo tempo non è compatibile con l'urgenza di altre norme inserite all'interno della legge omnibus. Per questo abbiamo scelto di stralciare l'articolo, che sarà oggetto di una trattazione più strutturata". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in merito alla modifica della legge regionale che riguarda la ludopatia.