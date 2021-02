Cane in mezzo alla A5, automobilista lo trae in salvo

Ha visto un cane 'bassotto' che vagava per l'autostrada e lo ha fatto salire in auto per poi consegnarlo alla Polizia stradale. protagonista un automobilista valdostano che stava percorrendo l'autostrada A5 con direzione di Courmayeur quando, nei pressi dello svincolo di Morgex, ha notato l'animale sulla carreggiata.

Recuperato il cane, che rischiava di essere travolto dai mezzi in transito, ha contattato la polizia chiedendo l'intervento di una pattuglia. Gli agenti sono riusciti a risalire ai proprietari del cane, che si era smarrito durante una passeggiata, e lo hanno riconsegnato.