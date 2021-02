Demografia: Istat, in Vda 1.800 abitanti in meno in 8 anni

Quasi 2.000 residenti in meno dal 2011 al 2019 in Valle d'Aosta. Lo rivela l'Istat precisando che la popolazione valdostana censita al 31 dicembre 2019 ammonta a 125.034 unità con una riduzione di 619 abitanti (-4,9 per mille) rispetto all'anno precedente e di 1.772 abitanti (-1,8 per mille in media ogni anno) rispetto al 2011. Facendo un raffronto 2011-2019, i residenti diminuiscono in 47 comuni su 74 mentre aumentano sensibilmente solo a Quart (da 3.872 a 4.045) e a Valtournenche (da 2.147 a 2.255). Il comune più popoloso è Aosta con 33.916 abitanti, mentre quello più piccolo è Rhêmes-Notre-Dame con 85 abitanti.

La popolazione è composta maggiormente da donne, che sono 63.913 (51,1% del totale). L'età media è 46 anni contro i 45,2 dell'Italia. "Il confronto con i dati del Censimento 2011 - spiega l'Istat - evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi di poco superiori alla media nazionale".

Il comune più giovane è Gressoney-La-Trinité, con una età media di 41,6 anni, quello più vecchio è Chamois, dove l'età media è pari a 53,8 anni. Infine nel periodo 2011-2019 la popolazione di cittadinanza straniera è diminuita dello 0,4% in media ogni anno.