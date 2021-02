Covid: scendono sotto 200 i casi positivi in Valle d'Aosta

Sono scesi sotto la soglia di 200 i contagiati attuali dal Covid-19 in Valle d'Aosta. I morti dall'inizio della pandemia restano 406 (uno nelle ultime 24 ore, di cui 210 uomini e 196 donne (età media 83,5). Secondo il bollettino della Regione Valle d'Aosta - in base ai dati diffusi dall'Usl - ora i casi positivi sono 189 (12 in meno di ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 11 nuovi positivi. Le guarigioni sono state 22. I pazienti ricoverati nell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta sono 20, di cui 3 in rianimazione, e 9 quelli che si trovano nell'ospedale da campo allestito dall'esercito nelle periferia del capoluogo regionale.