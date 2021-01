Giorno memoria: frasi fasciste in evento online Saint-Christophe

Frasi inneggianti a Mussolini, testi di 'Faccetta nera' e turpiloquio, il tutto nella chat di un evento online organizzato nel Giorno della memoria. Lo ha denunciato in un post su facebook Marco Gheller, assessore comunale di Saint-Christophe all'Istruzione e cultura.

Come biblioteca comunale, scrive Gheller, "per oggi avevamo organizzato una serie di letture rivolte alle mamme incinte, un progetto nato dalla collaborazione con l'associazione Nati per Leggere e che ha interessato ostetriche e pediatri. Verso le 17.45 alcuni account che si erano precedentemente registrati hanno iniziato a scrivere parolacce in chat, a interrompere gli oratori, a inneggiare a Mussolini e a trasmettere i testi di faccetta nera".

Gli organizzatori quindi hanno rimosso i commenti. "La cosa - aggiunge - è andata avanti per qualche minuto, fino a quando non siamo riusciti ad eliminare tutti i disturbatori.

Ho subito provveduto a contattare la Digos che mi ha detto, con mia grande sorpresa, che queste persone appartengono ad un'organizzazione strutturata e ramificata in tutta Italia e che negli ultimi mesi questi attacchi stanno aumentando". Per l'assessore comunale "è gente che ha sempre perso e sempre perderà, la storia lo insegna".