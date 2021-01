Covid: Lavevaz, spero Valle d'Aosta sia riclassificata

"Spero che saremo riclassificati e collocati in una fascia di rischio minore a partire dalla prossima settimana". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in apertura dei lavori del Consiglio Valle, aggiungendo che "sono in corso ragionamenti su alcuni temi come la ristorazione per gli atleti sulle piste di sci o sulle mense per i lavoratori, su questo dovremo confrontarci in vista di una probabile nuova ordinanza".