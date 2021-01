Covid: 17 nuovi casi positivi e un morto in Vda

In Valle d'Aosta sono stati registrati 17 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 90 persone sottoposte a test. C'è stato anche un decesso. E' quanto riportato dal bollettino della Regione sulla base dei dati diffusi dall'Usl. I contagiati attuali dal virus scendono a 270 (12 in meno di ieri) con 28 nuovi guariti. I ricoverati sono ora 43 (quattro in terapia intensiva), di cui 35 nell'ospedale Parini di Aosta e 8 nell'ospedale da campo dell'esercito.