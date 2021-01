Covid: 16 nuovi positivi e nessun decesso in Valle d'Aosta

Sono 16 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta (su 96 persone sottoposte a tampone). E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta su dati dell'Usl. Non c'è stato alcun decesso. I contagiati attuali scendono a 412 (meno 8) e i guariti sono 24. I ricoverati sono 45 (31 all'Ospedale Parini, 9 all'Isav, 3 all'Ospedale da campo), di cui due in terapia intensiva.