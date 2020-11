Covid: Aosta, istituita commissione speciale per emergenza

Il Consiglio comunale di Aosta ha deciso di istituire una Commissione speciale per l'emergenza Covid-19. Presieduta da Fabio Protasoni (Progetto civico progressista) con vice Bruno Giordano (Lega) avrà i compiti di analizzare e monitorare lo stato di emergenza causato dalla pandemia, audire gli stakeholders (come associazioni e sindacati), supportare la commissione consiliare competente per elaborare strategia di rilancio futuro dell'economia locale e elaborare strategie sociali per sostenere le fasce più vulnerabili, oltre a formalizzare le proposte di deliberazioni da sottoporre alla giunta comunale e preparare una relazione finale da presentare al Consiglio.

Ne fanno parte anche Roberto Favre, Serena Del Vecchio, Gianluca Del Vescovo, Pietro Varisella e Franco Proment per la maggioranza, e Giovanni Girardini e Paolo Laurencet per la minoranza.

Frutto di una mediazione istituzionale, la proposta di deliberazione della maggioranza che istituisce la commissione è stata emendata e votata quasi all'unanimità (si è astenuto solo Antonio Crea del Pcp). Salvo ulteriori esigenze, la commissione speciale terminerà la sua attività il 31 marzo 2021.