Trasporti:Pas, decisioni chiare su collegamento Cime Bianche

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - Sul collegamento funiviario tra i comprensori sciistici Monterosa ski e Cervino ci siano "decisioni chiare e in tempi brevi rispettando la volontà più volte espressa dai residenti". Lo chiede alla Giunta regionale e alle forze di maggioranza il movimento Pays d'Aoste Souverain in considerazione delle "divergenze nell'esecutivo, già apparse nelle prime sedute del consiglio regionale, in merito al collegamento". "La creazione di una giunta senza condivisione di linee programmatiche, - aggiunge Pas - porta inevitabilmente a pesanti ricadute sulle attività economiche dei Valdostani, abitanti delle valli interessate". (ANSA).