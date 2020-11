Covid: positivo l'assessore Jean-Pierre Guichardaz

L'Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Jean-Pierre Guichardaz è risultato positivo al Covid 19. Lo ha comunicato l'amministrazione regionale al termine dei test a cui sono stati sottoposti i rappresentanti del Governo regionale in via precauzionale. Tutti gli altri assessori e il presidente Lavevaz sono negativi. "Non essendoci stati contatti stretti tra i componenti dell'Esecutivo - si legge in un a nota - secondo quanto previsto dalle norme di legge non è stata predisposta la quarantena. L'Assessore Guichardaz ha partecipato in modalità streaming alla seduta di Giunta che si è svolta questa mattina e, compatibilmente alle condizioni di salute, garantirà la partecipazione alle attività amministrative e istituzionali".