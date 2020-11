Sci: morta Giuliana Minuzzo Chenal, regina della discesa

E' morta Giuliana Chenal Minuzzo, considerata tra le più grandi campionesse dello sci alpino nel dopoguerra. Lo ha comunicato la Fisi. Nata a Vallonara (Vicenza) il 26 novembre 1931, è stata a prima donna italiana a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, conquistando il bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi olimpici invernali di Oslo 1952. Ai successivi VII Giochi olimpici invernali di Cortina d'Ampezzo 1956 fu la prima donna della storia a pronunciare il giuramento olimpico. Per anni aveva vissuto a Cervinia dove aveva aperto un negozio di abbigliamento e da qualche anno si era trasferita ad Aosta. "Il presidente Flavio Roda e tutta la Federazione Italiana Sport Invernali sono vicini alla famiglia in queste ore di triste dolore" si legge nella nota.

Il cordoglio della Regione Valle d'Aosta - Il Governo della Regione autonoma Valle d’Aosta esprime "profondo cordoglio" per la morte di Giuliana Minuzzo, Chevalier de l’Autonomie nel 2012. "La Valle d’Aosta perde oggi una grande protagonista del mondo dello sci e della storia degli sport invernali" dichiara il Presidente, Erik Lavevaz. "Giuliana Minuzzo è stata una grande sportiva – aggiungono Lavevaz e l’Assessore regionale allo Sport Jean-Pierre Guichardaz– e la prima donna italiana a vincere una medaglia ai Giochi olimpici invernali, con il bronzo nella discesa libera femminile ai VI Giochi olimpici invernali di Oslo nel 1952, e prima donna della storia a pronunciare il giuramento olimpico ai successivi VII Giochi olimpici invernali di Cortina d'Ampezzo, nel 1956. Una vita coronata di successi, celebrati dalla Valle d’Aosta nel 2012 con l’attribuzione dell’onorificenza di Chevalier de l’Autonomie. Un riconoscimento per aver portato nel mondo i colori della Valle d’Aosta".

Bertin, Vda piange ambasciatrice valori sport - "La Valle d'Aosta piange oggi una prestigiosa protagonista dello sci e un'ambasciatrice dei valori dello sport: una donna che ha profondamente amato la Valle e la sua Cervinia, impegnandosi per valorizzare e tramandare il patrimonio dello sci valdostano. Ci associamo al dolore della famiglia esprimendo le nostre più sentite condoglianze". Lo scrive, in una nota, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, a nome dell'Assemblea, esprimendo i sentimenti di commosso cordoglio per la scomparsa di Giuliana Minuzzo, Chevalier de l'Autonomie.