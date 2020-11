Recovery:Barocco (Uncem), investire in montagna per coesione

"Nelle Alpi e negli Appennini, investire fondi e programmare azioni specifiche sugli assi della sostenibilità e dell'innovazione genera coesione". Lo afferma Giovanni Barocco, consigliere nazionale dell'Uncem, presentando le proposte che l'organismo degli enti locali montani hanno formulato per l'accesso ai fondi Ue del Next Generation e in vista dell'esame della legge di bilancio 2021. "Generare crescita nei territori rurali e montani va a vantaggio di tutti.

È una certezza che chiediamo - spiega Barocco - sia alla base anche della legge di bilancio 2021, nel dare risposte alla crisi legata alla pandemia e alla crisi climatica".