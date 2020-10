Mostre: le memorie del Battaglione Aosta al Forte di Bard

I cimeli appartenenti allo storico Sacrario del Battaglione Aosta e del quarto Reggimento Alpini, conservati nella Caserma "Cesare Battisti" di Aosta, saranno presentati al pubblico in una mostra allestita dal 4 novembre al 31 maggio 2022 al Forte di Bard. L'esposizione "La memoria dell'Aosta" - nelle sale del Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere del Forte di Bard - presenta 124 pezzi tra i più rappresentativi e significativi della storia del Battaglione Aosta e del quarto Reggimento: tra essi, i diari storici dei Battaglioni, lettere e fotografie dal fronte, uniformi d'epoca ed effetti personali dei soldati.

"Le vicende belliche del primo Novecento - è spiegato nella presentazione - avevano impresso un marchio indelebile in coloro che le avevano vissute. Essi trovarono nell'Istituzione Militare la volontà di costruire un memoriale in cui le sofferenze e l'eroismo, attraverso gli oggetti, le fotografie e i documenti conservati, avessero uno spazio utile per trasmettere i valori e la memoria storica delle azioni che videro protagonista il quarto Reggimento Alpini. Ex alpini, militari in armi, famiglie di caduti e civili, contribuirono nel tempo all'arricchimento del Sacrario". Il Battaglione Aosta, unico fra gli 88 battaglioni alpini, ricevette la Medaglia d'Oro al Valor Militare per le azioni sul Monte Vodice e sul Monte Solarolo.