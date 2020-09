Agroalimentare: tre aziende valdostane finaliste Oscar Green

Innovazione, territorio e attenzione al sociale: queste le caratteristiche salienti con cui tre aziende valdostane sono diventate le finaliste dell'Oscar Green 2020 Piemonte - Valle d'Aosta, promosso dalla Coldiretti.



Alessandro Bruno di La Petite Ferme du Bonheur, Federico Broglia di Arnad e Thierry Brocard di Pollein sono stati premiati a Torino. Il riconoscimento per La Petite Ferme du Bonheur è arrivato, nella categoria Noi per il sociale, "per aver saputo interpretare al meglio il concetto di azienda agricola inclusiva creando opportunità per soggetti svantaggiati". Federico Broglia e Thierry Brocard sono i finalisti nella categoria Campagna Amica: il primo "per aver saputo recuperare antichi castagneti e valorizzarne le produzioni con la diversificazione e la vendita diretta", mentre Brocard è stato in grado di "valorizzare e diversificare le produzioni aziendali oltre ad interpretare al meglio la filosofia del Km0".