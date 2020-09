Scuola: elenco esperti per insegnare lingue straniere in Vda

Costituire un elenco di esperti per l'insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua francese, inglese o tedesca, da utilizzare per la realizzazione di attività didattiche, in presenza e/o on line, da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Valle d'Aosta: è quanto si propone l'assessorato regionale all'Istruzione che ha pubblicato un avviso rivolto a docenti, esperti o liberi professionisti "in possesso di apposita certificazione o attestazione finalizzata all'insegnamento di discipline non linguistiche in L2 oppure di esperienze significative nell'insegnamento di discipline non linguistiche in L2".

Possono concorrere - si legge in una nota - specialisti di madre lingua o di derivazione familiare o di vissuto linguistico tale da esprimersi con naturalezza nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Un'apposita commissione verificherà il possesso dei requisiti richiesti sulla base del Curriculum vitae dei candidati. Le istituzioni scolastiche della Regione potranno attingere all'elenco di esperti per progetti di potenziamento dell'insegnamento/apprendimento delle discipline non linguistiche in lingua francese, inglese o tedesca. La candidatura può essere presentata attraverso il sito Webécole http://scuole.vda.it dal 30 settembre al 15 ottobre 2020.