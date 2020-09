Scoperta durante furto in boutique, fugge ma dimentica borsetta

Ha tentato di rubare in un negozio di abbigliamento appena fuori dal centro di Aosta ma, una volta scoperta dalla titolare, le ha dato una spinta ed è fuggita senza riuscire a portare via la merce. E' accaduto - secondo quanto ricostruito dalla polizia - nel pomeriggio nella Boutique Maurice, in via Festaz.

La commerciante è stata portata in pronto soccorso dall'ambulanza. Le sue condizioni non paiono gravi. Sul posto è intervenuta una volante della questura di Aosta. I poliziotti hanno trovato una borsa, verosimilmente abbandonata dalla ragazza che ha tentato il furto e che potrebbe presto essere identificata.