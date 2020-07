Frana sul Cervino, video diventa virale

Una frana si è staccata giovedì 30 luglio sul versante italiano del Cervino. La caduta di massi lungo la parete sud ha creato una nuvola di polvere che ha attirato l'attenzione dei numerosi turisti che in questi giorni si trovano a Cervinia e che hanno immortalato l'evento con video e foto, diventate virali sui social network. Le guide del Cervino riferiscono che la frana non ha riguardato la via normale italiana di salita alla vetta, tanto che dalla Capanna Carrel - bivacco che si trova lungo l'itinerario - non è stato avvertito alcun crollo. Il distacco di massi - che potrebbe essere legato alle alte temperature registrate anche in quota - non ha riguardato zone abitate né altre vie di arrampicata.