Immigrazione: quattro arresti al traforo Monte Bianco

La Polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco ha arrestato quattro persone, uno per favoreggiamento dell'immigrazione e tre per possesso di documenti contraffatti. Alle 3 del mattino hanno sottoposto a controllo un'autovettura guidata da un cittadino francese di origine turca, a bordo della quale viaggiavano anche tre cittadini stranieri, maggiorenni, che hanno esibito carte d'identità bulgare.

Dagli accertamenti, effettuati da personale esperto in falso documentale, è emerso che le tre carte d'identità erano state contraffatte e che le vere nazionalità dei trasportati erano rispettivamente kazaka, uzbeka e turca.