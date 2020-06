Danneggiamento e occupazione hotel, sei denunciati a Verres

Con l'accusa di occupazione e danneggiamento di arredi e infissi di un hotel di Verres, attualmente in disuso, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un diciottenne e cinque minorenni, tutti residenti in bassa valle. "Gli accertamenti sono stati condotti - si legge in una nota dell'Arma - nell'ambito di una più ampia azione di contrasto a reati contro il patrimonio e contro la persona, avvenuti in ore serali e notturne dopo il rispristino della mobilità seguita al lockdown, sempre nella stessa area di Verres, che ha recentemente indotto l'intensificazione della vigilanza dell'area anche con pattuglie e militari in abiti civili". Sono in corso ulteriori verifiche "finalizzate a individuare i responsabili di altri reati che per le modalità di esecuzione e temporali, sembrano in alcuni casi riconducibili allo stesso gruppo".