'Ndrangheta:segretario St-Pierre,situazione era disastrosa

"La situazione era disastrosa per usare un eufemismo. Nell'ufficio finanziario c'era una sola figura, nell'area tecnica c'erano quattro figure e un'alta litigiosità. C'erano carenze di organico protratte negli anni per un situazione legata ai posti vacanti". Così durante il processo Geenna il segretario comunale di Sarre e Saint-Pierre, Osvaldo Chabod, ha descritto al pm Stefano Castellani come era al proprio insediamento, nell'ottobre 2015, la situazione del Comune in cui era assessore Monica Carcea. All'avvocato di Carcea, Cladio Soro, Chabod ha confermato che la situazione del Comune al suo arrivo era "disastrosa".