2 giugno: Lega scende in piazza, ma senza alleati nazionali

Il 2 giugno la Lega Vallée d'Aoste scende in piazza "per dare voce agli inascoltati". Al fianco degli esponenti del Carroccio - secondo quanto si è appreso - non ci saranno però gli 'alleati' nazionali di Forza Italia e Fratelli di Italia, come invece accadrà in altre piazze del Paese.

L'appuntamento è in piazza Chanoux ad Aosta a partire dalle 18 per manifestare contro i governi nazionale e regionale.

"L'attuale Governo - commenta il Segretario della Lega Vda, Marialice Boldi - non è quello che i valdostani meritano. Il 2 giugno manifesteremo con forza la volontà di costruire il nostro futuro nel territorio che ci appartiene e ci spetta di diritto, così come sancito dal nostro Statuto autonomo".