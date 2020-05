2 giugno: Rini e Zucchi, attendiamo indicazioni da Roma

"Attendo indicazioni da Roma che arriveranno dopo l'incontro tra Tajani, Meloni e Salvini. Il 2 giugno noi saremo orgogliosamente in piazza ad Aosta per una manifestazione simbolica mentre a luglio ne sarà organizzata una più 'partecipata'". Lo dichiara la coordinatrice regionale di Forza Italia, Emily Rini, in merito alla manifestazione in programma il 2 giugno nel capoluogo valdostano e alla quale la Lega Vda ha annunciato di partecipare senza gli alleati nazionali. "A breve - aggiunge Alberto Zucchi, coordinatore di Fratelli di Italia in Valle d'Aosta - riceverò le linee guida per lo svolgimento della manifestazione. Ci atterremo alle indicazioni che arriveranno da Roma".