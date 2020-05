Fase 2: piano mobilità ciclistica, proseguono incontri

Dopo l'incontro avvenuto durante l'assemblea del Cpel, proseguirà nei prossimi giorni la discussione attorno alla bozza del piano sulla mobilità ciclistica presentato dall'assessore regionale ai Trasporti, Luigi Bertschy. "Siamo in una situazione, nel dopo emergenza, in cui la mobilità ciclistica - spiega Bertschy - assume un'importanza ancora maggiore. E' giusto che la bozza del piano cominci a essere discussa all'interno dei Comuni. Ho chiesto al presidente della quarta commissione consiliare", Giovanni Barocco, "di partecipare con me a un incontro insieme alle associazioni che rappresentano i ciclisti e il Comune di Aosta, per poi valutare insieme come continuare ad approfondire l'argomento. Perché è un tema che oltre che essere importante per le politiche che stavamo definendo, in questo momento diventa ancor più rilevante".