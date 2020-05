Fase 2: aumento 47% patologie traumatiche al Parini

La scorsa settimana all'ospedale Parini di Aosta è stato registrato un aumento del 47% delle patologie traumatologiche. Il dato è stato fornito da Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta. "Sono aumentati gli accessi in ospedale - spiega - di malati no Covid anche perchè è ripresa l'attività sportiva dopo il lungo stop. I pazienti ricoverati per varie patologie vengono collocati in un reparto intermedio e sottoposti a tampone per sicurezza prima di essere smistati nei reparti. La situazione generale è buona, non ci sono grosse criticità, ho visto molte persone in giro con guanti e mascherine, non ci sono assembramenti. Ma i cinque nuovi contagiati di domenica devono comunque far riflettere".