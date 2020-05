Fase 2: test sierologici anche a personale supermercati

(ANSA) - AOSTA, 03 MAG - Non solo al personale sanitario, alle forze dell'ordine, ma i test sierologici saranno effettuati anche sui dipendenti della grande distribuzione. Lo ha spiegato oggi il coordinatore sanitario dell'emergenza Luca Montagnani.

La campagna di verifica epidemiologica programmata dall'Usl si aggiunge a quella dell'Istituto superiore di sanità che coinvolgerà oltre 4.000 persone, selezionate a campione dall'Istat.

I test somministrati dall'Usl riguarderanno invece i dipendenti delle aziende sanitarie (Usl e Isav), il personale delle Rsa e delle microcomunità, i volontari del soccorso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le forze dell'ordine, il personale della grande distribuzione, i farmacisti, il personale del settore alimentare, la popolazione nei comuni più colpiti e il personale delle attività essenziali regionali e dei trasporti.

"Ci diranno - ha precisato Montagnani - se abbiamo sviluppato degli anticorpi e quindi se siamo venuti a contatto con il virus, ma non ci diranno, e questo deve essere un messaggio chiaro mandato alla popolazione, se siamo immuni, perché questo la comunità scientifica non lo sa, o se siamo malati o portatori asintomatici di malattia, quindi è un test epidemiologico che faremo per stabilire e verificare se e come è circolato il virus all'interno di alcune comunità".

Nel frattempo anche l'Irv, un ambulatorio privato di Aosta, ha annunciato l'avvio dei test sierologici cui si potranno sottoporre le persone interessate. (ANSA).