Un ospite della microcomunità di Pontey è guarito dal cotonavirus Covid-19. Lo ha comunicato il sindaco Rudy Tillier: "Questo pomeriggio ho firmato la prima ordinanza di revoca dell'isolamento per dichiarata guarigione da Covd 19 per un ospite della microcomunita' per anziani. Dunque si tratta della seconda persona guarita ufficialmente a Pontey".