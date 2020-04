Coronavirus: dolci stellati per microcomunità Valdigne

Dolci preparati da una cucina 'stellata' per gli anziani ospiti delle micro-comunità di Pré Saint Didier e La Thuile: è il dono dello chef Paolo Griffa e del Petit Royal del Grand Hotel Royal e Golf in occasione di Pasqua ma anche nelle domeniche successive e nelle giornate di festa durante tutta la quarantena. Il reparto pasticceria delle cucine del Grand Hotel Royal e Golf è stato riaperto per la Settimana Santa per preparare alcune linee di dolci leggeri, sani e golosi destinatei anche agli operatori socio sanitari di alcune strutture della Valle. "Ho pensato a semplici, colorati e fragranti dolci monoporzioni, soffici e gradevolmente saporiti - spiega Griffa - per regalare allegria e sogno ai nostri cari.

Stiamo ovviamente osservando tutte le precauzioni per la preparazione e la consegna dei nostri dolci, che rappresentano un augurio di buona pasqua e un caloroso saluto da parte di tutti noi del Royal".