Coronavirus: sindaco Courmayeur, tanta gente ma controlli

(ANSA) - AOSTA, 07 APR - "Nessun nuovo arrivo a Courmayeur c'è tanta gente, ma non dagli ultimi giorni, molti sono rimasti qui dalle ultime vacanze di carnevale, ma ci sono anche molti controlli e la situazione è gestita". Lo racconta il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi. "Sono i vigore da parecchi giorni le misure di controllo del territorio - spiega - per cui ci sono tutte le pattuglie per strada, tra polizia, carabinieri, polizia locale, forestale e guardia di finanza del soccorso alpino che è stata dirottata, quindi sono controllate le persone che girano e i negozi, c'è un monitoraggio costante delle principali vie di accesso e ad oggi la situazione è in linea con i numeri che c'erano prima di queste giornate". (ANSA).