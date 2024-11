Tutti i numeri delle elezioni americane

La Casa Bianca, ma anche il Congresso. La campagna multimiliardaria di Donald Trump e Kamala Harris è giunta al capolinea, e i riflettori sono ora puntati sugli Stati chiave che decideranno l'esito del voto. Ecco di seguito i numeri della corsa alla presidenza.

Per vincere la Casa Bianca il numero magico è 270: sono i grandi elettori necessari per conquistare la presidenza, su un totale di 538. La California è lo Stato che ne assegna di più: 54. Lo Stato chiave della Pennsylvania ne ha 19.

244 milioni sono gli americani aventi diritto al voto, di cui 82 milioni hanno espresso la loro preferenza con il voto anticipato.

7 sono gli Stati in bilico che decideranno l'esito delle elezioni: Georgia, Nord Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona.

6 il numero dei candidati di partiti terzi o indipendenti, ma non in tutti gli Stati. Sono Jill Stein dei Verdi, il libertario Chase Oliver e gli indipendenti Cornel West e Robert F. Kennedy Jr. Pur essendosi ritirato e avendo appoggiato Donald Trump, Rfk jr è infatti ancora presente sulle schede in alcuni Stati. In corsa anche Claudia De la Cruz, del Party for Socialism and Liberation, e Randall Terry, per il Constitution Party.

34 seggi in Senato e 435 alla Camera sono da rinnovare. I repubblicani hanno al momento la maggioranza alla Camera per 4 voti, mentre i democratici controllano il Senato per un solo seggio.

774.000 sono gli scrutatori, secondo il Pew Research Center.

15,9 miliardi di dollari la stima del costo delle elezioni, secondo le stime di OpenSecrets. La cifra è superiore ai 15,1 miliardi del 2020.



