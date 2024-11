Usa 2024: nuovo sondaggio in Iowa, Harris avanti con il 47%

Kamala Harris è davanti a Donald Trump in Iowa, secondo l'ultimo sondaggio di uno Stato che i due candidati hanno praticamente ignorato considerandolo già nelle mani del repubblicano. Stando alla rilevazione del Des Moines Register/Mediacom Iowa la vicepresidente ha il 47% delle preferenze contro il 44% del tycoon.

La campagna di Donald Trump ha criticato il sondaggio, secondo cui l'ex presidente non sarebbe più in testa nello Stato, che ha vinto nel 2016 e nel 2020.

"Ogni ciclo, c'è un sondaggio idiota", ha dichiarato Jason Miller, consigliere senior della campagna Trump, ai giornalisti a Greensboro, in risposta a una domanda della Cnn. La campagna ha poi pubblicato sabato sera una nota in cui definisce il nuovo sondaggio "un chiaro valore anomalo" e sostiene che un sondaggio separato - pubblicato lo stesso giorno dall'Emerson College - "riflette molto più fedelmente lo stato dell'elettorato effettivo dell'Iowa". Durante un comizio tenuto ieri a Greensboro, in North Carolina, Trump ha sottolineato la grande partecipazione ad un suo precedente comizio in Iowa, nel tentativo di screditare il sondaggio.

