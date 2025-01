Sequestro di oltre 65 chili di cocaina della Gdf di Perugia

Maxi sequestro di cocaina da parte della guardia di finanza di Perugia, con un peso complessivo di oltre 65 chilogrammi. Il valore della droga sequestrata ammonta a circa 2 milioni di euro sul mercato all'ingrosso, ma una volta tagliata e immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 6 milioni di euro.

L'operazione ha preso avvio nel corso delle consuete attività di controllo economico del territorio, quando i finanzieri hanno individuato un veicolo ritenuto sospetto, che percorreva la statale Flaminia nei pressi di Spoleto con un'andatura non regolare. Il conducente, infatti, alternava improvvise accelerazioni e decelerazioni, un comportamento che ha suscitato i sospetti delle fiamme gialle, che hanno deciso di pedinare l'auto. Il veicolo ha proseguito ad alta velocità fino a fermarsi in prossimità di un garage sotterraneo nella zona nord di Foligno, dove il conducente, un cittadino italiano, è stato identificato.

Il nervosismo dell'uomo - riferisce la Gdf - ha spinto i finanzieri a ispezionare l'auto, scoprendo un doppio fondo artigianale sotto il sedile posteriore. Al suo interno, sono stati rinvenuti 14 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 15 chilogrammi. Le indagini si sono quindi estese al garage e agli altri locali nella disponibilità dell'uomo, dove è stata trovata una busta contenente altri sei panetti di cocaina, con un peso complessivo di circa sette chilogrammi.

Sono quindi stati perquisiti anche l'abitazione, un casolare e un ristorante pizzeria di proprietà dell'uomo. Qui, nascosti in una intercapedine della controsoffittatura, sono stati recuperati altri 43 panetti di cocaina, per un totale di 63 involucri.

L'uomo, arrestato, è stato trasferito nel carcere di Perugia-Capanne ed è stato messo a disposizione del Procuratore di Spoleto per le determinazioni di sua competenza in merito alla convalida dell'arresto ed all'eventuale richiesta di misure cautelari.



