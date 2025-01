Premiati i vincitori del Concorso presepi Natale Assisi

Dodici scuole e altrettanti privati, fra cittadini e realtà associative del territorio, sono i vincitori del Concorso presepi Natale 2024, promosso dal Comune di Assisi per valorizzare la tradizione e stimolare la sensibilità della comunità a realizzare le Natività nei luoghi più caratteristici e suggestivi della città.

In totale sono stati 102 i partecipanti, di cui 58 classi e 44 cosiddetti privati da tutto il territorio comunale.

La premiazione è avvenuta in una gremita Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale presenti il sindaco facente funzioni Valter Stoppini, gli assessori Fabrizio Leggio (turismo), Veronica Cavallucci (cultura), Paolo Mirti (scuola) e Massimo Paggi (sociale), la presidente del Consiglio comunale Donatella Casciarri e i componenti della giuria di esperti che hanno valutato le opere.

Il concorso - ricorda il Comune - era rivolto a singoli cittadini, associazioni, enti e istituti scolastici chiamati ad allestire presepi all'aperto, in spazi ben visibili ai passanti o in luoghi con accesso immediato su vie e piazze, ad Assisi e nelle sue frazioni. Le opere, opportunamente segnalate e realizzate con varie tecniche, sono state esposte per tutto il periodo natalizio, durante il quale sono state esaminate da una commissione di esperti - presieduta da Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell'ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi - che ha assegnato a ciascuna un punteggio relativo a qualità, creatività, messaggio, tradizione e originalità.

Nell'ambito della cerimonia, sono stati consegnati anche attestati di ringraziamento a realtà che, a vario titolo, hanno "contribuito alla rappresentazione del presepe nell'ambito della manifestazione 'Natale Assisi 2024', quest'anno dedicata al Cantico delle Creature.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA