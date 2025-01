Abbattuto in centro Perugia grande abete a rischio cedimento

È stato abbattutto in piazza Italia, in centro a Perugia, un abete rosso di quasi 30 metri che era a rischio estremo di cedimento. Sulla pianta erano stati fatti dei controlli, dai quali è emersa una classe di propensione al cedimento di livello D, la più elevata, come reso noto dal Comune.

L'abbattimento, eseguito da personale dell'Agenzia forestale regionale, è stato disposto visto che "ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente".

Al momento a Perugia è in corso un censimento del patrimonio arboreo che ha già interessato 38mila piante.



