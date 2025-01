Silvano Spada torna alla guida del Todi Festival. Il fondatore della manifestazione, giunta alla 39/a edizione, ha accettato la proposta che il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, gli ha rivolto nei giorni scorsi in occasione del conferimento della cittadinanza benemerita proprio per i meriti acquisiti a partire dal 1987 quando si inventò dal nulla una kermesse culturale di rilievo nazionale.

"Il mio legame con Todi è indissolubile - ha spiegato Spada - e non ho potuto dire di no al caloroso invito del primo cittadino di assumere di nuovo la direzione artistica del festival al quale ho dato vita tanti anni fa per amore della città". "Il conferimento della cittadinanza ha fatto riemergere i sentimenti che mi legano a Todi ed ho accettato proprio in quanto nuovo cittadino", ha aggiunto.

"Il nome di Spada - ha sottolineato Ruggiano - è una garanzia assoluta. Il suo ritorno è un sogno che si avvera e per il quale sento di doverlo ringraziare a nome dell'intera comunità tuderte". "Allo stesso modo intendo ringraziare Eugenio Guarducci che, dal 2016 al 2024, ha gestito il Todi Festival in un rapporto di stretta collaborazione con il Comune", ha detto ancora il sindaco.

Prima novità sarà quella delle date di svolgimento.

L'edizione 2025 si terrà dal 30 agosto al 7 settembre, riconquistando in pieno la sua iniziale collocazione, che quest'anno si andrà a saldare con la ultracentenaria festa del Tempio della Consolazione, la ricorrenza più sentita e partecipata dal territorio.

Silvano Spada si è messo subito al lavoro, con l'entusiasmo della prima ora e con esperienze all'attivo che pochi altri possono vantare. Da ultimo, da sette anni è direttore artistico dell'Off/Off Theatre in Via Giulia a Roma, caratterizzato da un cartellone con 35 spettacoli e 100 artisti in scena che si chiuderà il 18 maggio. E proprio in maggio è prevista la conferenza stampa nazionale di presentazione del programma della della nuova edizione del Todi Festival.



